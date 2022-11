Viljandi HC tuli meeste käsipalli karikavõitjaks

Teine periood möödus Viljandi poolt rohkem vormistamise tähe all ning ega tundus, et SK Tapa mahlad oli eilne Serviti alistamine välja võtnud ning sarnaselt oodati juba lõpuvile kõlamist. Poolaja keskpaigas viskas Aleksander Pertelson seisuks 26:13 ning edasi said mõlemalt poolt juba kõik pingipallurid ka mänguaega ning lõppseisuks vormistas Endrik Jaanis Tapa poolt vaadatuna 19:29 ja Viljandi HC sai karikavõitu tähistama hakata. Tapa poolt olid resultatiivseimad täna Kaspar Lees, Endrik Jaanis ja Ihor Berezhnyi nelja tabamusega. Viljandi poolt vastasid Andrei Basarab 6 ning Kristjan Koovit ja Hendrik Koks 4 väravaga.

«Võistkonna seis on hõre ning otsustasin selleks nädalavahetuseks tiimi aitama tulla. Mingit isiklikku edu ma taga ajama ei tulnud ning mul on hea meel, et sain Viljandi võistkonna karikavõidule aidata. Hetkel tuleviku kohta ei oska vastata,» kommenteeris sel nädalavahetusel Viljandi HC koosseisu naasnud Sten Maasalu.