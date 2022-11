JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbankil tuli kodumängus Portugali tippklubi paremust tunnistada

Tartlaste resultatiivseim oli täna diagonaalründaja Matej Šmidl 17 punktiga (efektiivsus +12, rünnak 47%), nurgaründaja Taavet Leppik toetas teda 12 (+5, 36%) ja tempomees Mart Naaber 11 (+9, 44%) punktiga.

Bastardo tulemuslikuim oli Edson Alberto Valencia Gonzales 18 punktiga (+11, 47%), kahekohalise punktisummani küündis veel kolm meest. STATISTIKA.

Korduskohtumine toimub Portugalis 14. detsembril.

Enne mängu:

Bigbank lülitas esimeses ringis konkurentsist Slovakkia klubi Prešovi Mirad Unipo, portugallased said omakorda jagu soomlaste Akaa-Volleyst.

Portugali liigas hoiab Bastardo praegu esikohta, võidetud on kõik 10 mängu. Seejuures edestatakse Meistrite liigas osalevat Lissaboni Benficat ja eurosarjas Pärnu võrkpalliklubi alistanud Lissaboni Sportingut.

Tartu meeskonna peatreeneri Alar Rikbergi hinnangul on järgmine vastane eelmisest klassi võrra kõrgem ja tal on korralik rünnakujõud. «Kindlasti klassi võrra kõrgem. Neil on olnud väga ladus hooaja esimene pool, nad on saanud koduses liigas nõrgemate vastu põhimeestele puhkust anda ja tugevamate vastu põhidega mängida. Mängivad väga enesekindlalt ja asjad on ka lihtsalt hästi sujunud,» ütles Rikberg.

«Lisaks on neil võrreldes Prešovi taseme ja Balti liigaga rünnakujõudu, millega meie igapäevaselt kokku ei puutu. See käib kahe mehe kohta, diagonaalründaja (Alberto Valencia Gonzalese) ja nurgaründaga (Joao Rodrigues Noleto) kohta. Enamik meeskonna tuumikust on ka parimas võrkpallurieas ja nende mäng on stabiilne.»

Peatreeneri sõnul tuleb edu saavutamiseks tegutseda riskeerivamalt. «Seda nii servijoone taga – et nad võrgust eemale saada – kui ka rünnakul, et punkte teenida. Nende bloki-kaitse kvaliteet on väga kõrge, peame seetõttu leidma tavapärasest jõulisemaid, osavamaid lahendusi,» analüüsis juhendaja edu saavutamise võimalusi.

Eelmises ringis ei saanud Soome liiga liider Akaa-Volley Portugali klubi käest geimigi. «Seegi näitab taset. Eks me peame oma tihedas graafikus olukorraga kohanema, mängupäevi on pea sama palju kui trennipäevi ja erinevalt eelmisest hooajast peame arenema mängudega,» lisas juhendaja, kelle sõnul andsid viimased Balti liiga kohtumised pigem enesekindlust.