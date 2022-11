EELVAADE ⟩ Kas Ronaldo ja Portugal jätkavad ka Uruguay vastu säravalt?

Kes on selle mängu soosik?

Kergelt Portugal . Ehkki tegemist peaks tulema enam-vähem võrdsete vastaste heitlusega, jättis avavoorus tänu Ghana üle saavutatud võidule veidi veenvama mulje Portugal. Fernando Santose hoolealused lasid küll ka endale lüüa kaks väravat, kuid võib eeldada, et sellest tehakse omad järeldused. Uruguay ei suutnud oma avamängus Lõuna-Korea kaitset lahti muukida ning ega see ole lihtne Portugaligi vastu.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kui vanasti tasus Portugali mängu puhul alati panustada Cristiano Ronaldole – on ta koondise eest löönud ikkagi rekordilised 118 väravat – siis tänavu on portugallaste eest enim skoori teinud hoopis Bruno Fernandes: viis tabamust. Avamängus skooris Ronaldo penaltist (saades esimeseks mängijaks, kes on löönud värava viiel MMil), lisaks veel Joao Felix ja Rafael Leao.

Legendaarset Uruguay ründajad Luis Suarez ja Edinson Cavani on 35 eluaastale vaatamata endiselt rivis ja löögihoos. Esimene neist on 135 kohtumisega sahistanud vastaste väravavõrku 68, teine 58 puhul, mistap on vanameistrid ka kõige loogilisemad skoorijad. Ent Uruguayl kasvab peale ka noort väge: Liverpooli ründajal Darwin Nunezil on kodumaa eest 13 mänguga kirjas küll «kõigest» 3 tabamust, teavad vutifännid täpselt, kui ohtlik mees ta tegelikult värava ees on.