TELEGRAMM KATARIST ⟩ Messi ja Lewandowski tõestasid oma vägevust

Saates «Telegramm Katarist» rõhutab MM-finaalturniiri kohapeal kajastav Ott Järvela, et suurtele tšempionitele on omane just oskus raskest olukorrast ikkagi võidule tõusta ja meenutab, kuidas Lewandowski eelmine MM aia taha läks ja see poolakale ka praeguseks võistluseks suured pinged peale pani.