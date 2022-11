MK-sarjas 15. kohta hoidev Himma järgmisel etapil ei stardi, Rehemaa sõnul ei jää asi raha taha

Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa tõdes, et tema jaoks ei tulnud Ruka MK-etapil näidatud tulemused suure üllatusena, kuid võistlus läks paremini, kui ta lootis. «Sprindipäev oli hea, aga kaks sellist distantsipäeva tulid ka otsa. Eelvõistlused andsid lootust, aga MK-etapp on teine asi. Siin olid maailmatasemel vennad vastas, aga poisid olid väga tublid ja näitasid tõelist sisu,» tunnustas Rehemaa oma hoolealuseid.

Nii head hooaja algust pole Eesti murdmaasuusakoondis teinud juba mitu hooaega. Just stabiilne esinemine tähendab, et Himma on MK-sarja punktitabelis 15. kohal. Millal oli Eesti suusataja viimati MK-sarjas nii kõrgel kohal? «Ega ei mäletagi. Loodan, et suusasõbrad peavad hakkama ajalooarhiive kõvast tuhnima. Täna teevad eestlased häid tulemusi ja loodan, et positiivseid üllatusi tuleb veel,» vastas Rehemaa.