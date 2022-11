Vana idee välja kaevanud Venemaa proovib jalgpallimaailma naasta

Nimelt kirjutab Venemaa portaal Fontanka, et meie idanaabrite jalgpalliliidu president Aleksander Djukov asub uurima, kuidas oleks võimalik Euroopa alaliidust (UEFA) kolida Aasia alaliidu (AFC) alla.

«Arutame seda asja täitevkomitees. Ma pole kindel, kas otsus tehakse, aga olukorda tuleb arutada,» rääkis Djukov AFC-egiidi all võistlema asumisest.

Tegu on vana plaaniga, sest algselt käidi see välja juba siis, kui veebruaris algas Venemaa sissetung Ukrainasse ning venelased kõrvaldati rahvusvahelistelt võistlustelt. Novembri keskel kinnitas ka Venemaa koondise peatreener Valeri Karpin, et oleks päri UEFAst AFCsse kolimisega.