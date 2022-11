Belgia koondises podiseb tüli

Belgial on kahest mängust kirjas võit ja kaotus ning alagrupis hoitakse hetkel kolmandat kohta. Tiimi mängupilt on tänavusel MMil jätnud aga kõvasti soovida ning seetõttu pole ime, et meeskonna sisekliimasse on tekkinud mõrad.

Nimelt sõnas Belgia koondise suurim täht Kevin De Bruyne The Guardianile antud intervjuus, et Belgial pole erilist lootust võita MMi, sest nende koosseis on liiga vana. Koondise kapten Eden Hazard aga sõnas Maroko mängule eelnenud pressikonverentsil, et Belgia kaitsjad «ei ole kõige kiiremad».

Pärast kaotust Marokole võttis sõna Belgia koondise kaitsja Jan Verthongen. «Ma arvan, et me ründame halvasti, sest oleme ründes ka liiga vanad. Me ei loonud piisavalt võimalusi. Lasime kahel korral esipostist samasuguse värava sisse,» tegi Verthongen torke ründajate suunas, vahendab Goal.