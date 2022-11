Saksamaa koondise otsus tekitas MMil furoori

Kui enne kohtumist Jaapaniga katsid Saksamaa mängijad tiimipildil oma suu, et sümboliseerida nende rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) poolt vaigistamist, siis nüüd satuti tähelepanu keskpunkti sellega, et Hispaania mängule eelnenud pressikonverentsile ei saadetud mitte ühtegi mängijat.

«Meil on kolmetunnine tee, et tulla siia ja rääkida ning ma eelistan, et mängijad saaksid puhata ja oma energiat taastada,» vahendab Givemesport Flicki sõnu.