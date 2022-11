Hiina televisioon moonutab jalgpalli MMil toimuvat

Nimelt kirjutab USA meediaväljaanne Bloomberg, et nende läbi vaadatud ülekannetest on näha, kuidas Hiina kesktelevisioon piirab otseülekannetes lähivõtteid publikust. Tõsi, päris täielikult ei ole neid ära kaotatud, kuid valdavalt näidatakse nende asemel hoopis lähikaadreid mängijatest ja treeneritest.

Bloomberg kirjutab, et Hiina kesktelevisioon kasutab ülekannetes 30-sekundilist viivitust, et nad jõuaksid varjata kaadreid, mida hiinlastele ei soovita näidata.

Põhjus seisneb selles, et Hiinas on endiselt väga ranged koroonapiirangud, kuid MMil naudivad kümned tuhanded fännid staadionil ilma maskideta jalgpalli. See omakorda tekitab hiinlastes küsimusi, et miks nemad peavad endiselt rangete piirangute all elama, kui mujal maailmas on olukord vastupidine.