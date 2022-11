TELEGRAMM KATARIST ⟩ Üllatustest kubisev MM? Ei, tegelikult täiesti tavaline

Saates «Telegramm Katarist» märgib MM-finaalturniiri kohapeal kajastav Ott Järvela, et ei ole nõus jutuga, justkui oleks tegu erakordse MMiga. «On üllatusi sel MM-finaalturniiril vähe, palju või parasjagu? Viimaste päevade jooksul olen üha sagedamini kohanud väljendit «see on MM, kus võib juhtuda ükskõik mida!», millega proovitakse markeerida seniseid peamisi üllatusi, mida on kolm – Saudi-Araabia 2:1 võit Argentina üle, Jaapani 2:1 võit Saksamaa üle ja Maroko eilne 2:0 võit Belgia üle.