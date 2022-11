Kameruni peatreener: väravavaht lahkus ise, mitte ei heidetud meeskonnast välja

Onana on üks Kameruni paremaid mängijaid ja alustas ka MMi esimest kohtumist Šveitsi vastu, kuid 3:3 viigiga lõppenud mängu Sebiaga pidi ta kõrvalt vaatama. Onana sarnaneb oma mängustiililt legendaarsele Manuel Neuerile ehk talle meeldib palliga julgelt mängida ning ta tõuseb hea meelega oma karistusalast välja.

Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutab Twitteris, et Song soovis Onanalt näha «traditsioonilisemat» mängustiili ehk et ta püsiks rohkem oma karistusalas. Onana aga ei soovi oma stiili muuta ja seetõttu eemaldati ta koondisest.

Kameruni jalgpalliliit ei ole juhtunu detaile avalikustanud. Mõistagi küsiti juhtunu kohta mängu järel peatreener Songilt. «Ta on tähtis mängija, aga oleme raskel turniiril. Tean, mida pean tegema, selle hulka kuulub ka meeskonna huvide esikohale seadmine individuaalsete ees. Andre tahtis lahkuda ja me aktsepteerisime seda. Võistkonnaspordis on distsipliin tähtis,» vahendas Songi sõnu BBC.