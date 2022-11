EELVAADE ⟩ Alagrupist edasipääs võiks Hollandil olla vormistamise küsimus

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi Holland pole sel MMil näidanud kõige veenvamaid esitusi, on nad Katari vastu ülikindlad soosikud. Holland vajab alagrupist edasisaamiseks vähemalt viiki, mis ei tohiks liiga raske ülesanne olla. Kataril pole mängus enam midagi peale au ja väärikuse.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Reielihase vigastuse käes vaevlev Hollandi ründaja Memphis Depay sekkus eelmises mängus Ecuadori vastu vahetusest, mängides terve teise poolaja. Loogika ütleb, et Depay saab Katari vastu puhkust, et olla mänguvalmis kaheksandikfinaalis. Sinna tuleb Hollandil muidugi veel pääseda.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Hollandi väravate eest on sel MMil hoolitsenud Cody Gakpo ja Davy Klaassen, kes mõlemad tahaksid oma väravatearvu kasvatada. Sama mõttega läheb väljakule ka ääreründaja Steven Bergwijn, kes on sel aastal löönud koondise eest küll viis väravat, ent MMil on veel kuival.