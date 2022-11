OTSEBLOGI ⟩ Kas Šveits suudab kolmandat korda MMil Brasiilialt punkte napsata?

Šveits ja Brasiilia on ajaloos kohtunud varasemalt neljal korral. Neist kaks toimusid MM-finaalturniiridel. 1950. aastal mängiti 2:2 viiki ning punktid jagati pooleks ka neli aastat tagasi toimunud finaalturniiril Venemaal. Tolle mängu poolajal, mil lõunaameeriklased juhtisid 1:0, näis, et lõppseisuks kujuneb nii 3:0, siis tegelikkuses jõudis hoopis Kesk-Euroopa tiim 1:1 viigini.

Tänasest kohtumisest jääb kindlasti eemale kaks Brasiilia põhimängijat. Nende seas ka Brasiilia suurim staar Neymar vigastas avavooru mängus hüppeliigest, vahetati 79. minutil välja ja oli pingil pisarais. Selge on see, et vähemalt alagrupiturniiri lõpuni ta kaasa lüüa ei saa. Sama vigastuse tõttu jääb esmaspäevasest mängust eemale ka Danilo. Samas on Brasiilial nendetagi ülitugev koosseis.