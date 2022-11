EELVAADE ⟩ Kui Wales tahab edasi pääseda, tuleb Inglismaa puur täis lüüa

Kes on selle mängu soosik?

Tugev soosik on Inglismaa , kes tahab kindlustada alagruppi võita. Selleks võib piisata viigist, kuid võit garanteeriks esikoha. Seega võiks mänguks häälestatus olla Inglismaal üsna hea. Ka Walesil on võimalus alagrupist edasi pääseda. Selleks tuleb Inglismaa alistada ja loota USA ja Iraani mängus viigile. Kui Wales suudab Inglismaa alistada nelja väravaga, pääsetakse edasi sõltumata teise mängu tulemusest.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Inglismaal peaks kõik mängijad rivis olema. Harry Kane sai alagrupivooru esimeses mängus kerge hüppeliigesevigastuse, kuid kuulus teises voorus USA vastu algrivistusse. Vahepeal haigestunud Harry Maguire on samuti täie tervise juures. Lisaks on mänguvalmis Kyle Walker , keda eelnevalt segas kubemelihasevigastus.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Inglismaa parim väravalööja MMil on kahe tabamusega Bukayo Saka. Skoori on teinud veel Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford ja Jack Grealish. Kindlasti tahaks lõpuks jala valgeks saada ka koondise kapten ja esiründaja Harry Kane, kellel praegu on statistikas kaks väravasöötu.