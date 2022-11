Tomingas on hooaja eel mõõdukalt optimistlik, Zahkna ettevalmistus sai tagasilöögi

Tomingas, kelle eelmisele hooajale jättis jälje suvisel ettevalmistusel haigestumine, on seekord treeninud rahulikumalt, kuid usub, et on kolmapäevase 15 km tavadistantsi eel heas vormis. «Mul pole tagasilööke olnud, otsest põhjust halvaks vormiks hetkel ei ole,» ütles Tomingas, kelle eelmise hooaja parimaks tulemuseks jäi avaetapil Östersundi sprindis saadud 21. koht. 27-aastase Tomingase karjääri parim tulemus pärineb kahe aasta tagant just Kontiolahtist, kui lõpetas sprindi seitsmendana.