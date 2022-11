Petter Solberg soovib lähiaastatel tuua tehasetiimi WRCsse

Hetkel ehitab Solberg täiesti uut hoonet, mis tõstaks tema kasutuses olevate ruumide kogumahuks 8000 ruutmeetrit. «See on suur edasiminek. Meie praegused ruumid on täis. Ometi on huvi rendipindade vastu väga suur. See on väga positiivne,» rääkis Solberg väljaandele Värmlands Folksbladet.