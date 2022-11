BLOGI ⟩ Teisel poolajal lustinud Inglismaa pani Walesi paika ja võitis B-alagrupi

Inglismaa ja Wales tulid mängule täiesti erinevatelt lähtepositsioonidelt. Kui Inglismaale piisas edasipääsuks igasugune tulemus peale enam kui neljaväravaline kaotus, siis Wales vajas ainult võitu ning kasuks tulnuks just ülisuur võit.

Juba avapoolaeg näitas, et Inglismaa ei anna vastastele mingit võimalust. Väravad tulid aga alles teisel poolajal. Skoori avas 50. minutil Marcus Rashford, kes suutis selle MMi esimese värava otse karistuslöögist lüüa. Kaks minutit hiljem oli juba tablool 2:0, kui Harry Kane söödu vormistas tühja väravasse Phil Foden. Kohtumise viimane värav sündis 68. minutil, kui taaskord näitas Rashford enda tugevusi ja palli lihtsalt tugevalt palli sisse vajutas.

Inglismaa soovib B-alagrupis kindlasti esikohta noppida. Selleks võib piisata viigist, kuid võit garanteeriks esikoha. Seega võiks mänguks häälestatus olla Inglismaal üsna hea. Lisaks peaksid nad olema täies rivistuses. Vigastusest on paranenud ka äärekaitsja Kyle Walker.

Ka Walesil on võimalus alagrupist edasi pääseda. Selleks tuleb Inglismaa alistada ja loota USA ja Iraani mängus viigile. Kui Wales suudab Inglismaa alistada nelja väravaga, pääsetakse edasi sõltumata teise mängu tulemusest. Nelja väravat Inglismaa vastu on loota väga keeruline, kuna nad on löönud MMil vaid ühe värava ning sedagi penaltist, mille realiseeris Gareth Bale.