BLOGI ⟩ USA jaoks jätkub MM kaheksandikfinaalis, Iraan lendab koju

USA peab edasipääsuks kindlasti mängu võitma, Iraanil võib – aga ei pruugi – piisata ka viigist. Mängu soosik on paberil küll USA, kuid tuleb tõdeda, et koondise võiduta periood on veninud nüüd juba õige pikaks. Viimati said ameeriklased võidurõõmu maitsta juunis ehk vahepeal on tehtud neli viiki – neist kaks MMil – ja saadud üks kaotus.