Itaalia tippklubis valitseb kaos: kogu Juventuse juhtkond astus tagasi

Kuigi Juventus on olnud praeguse sajandi Itaalia edukaim jalgpalliklubi, siis viimased paar hooaega pole loodetud edu nähtud ja lisaks on ka klubi rahaline seis sisuliselt katastroofiline. Möödunud hooajal neljandaks jäänud Itaalia gigant jäi eelmisel hooajal 254,3 miljoni euroga miinusesse.