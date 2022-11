EELVAADE ⟩ Taanil on viimases voorus selg vastu seina

Kes on selle mängu soosik?

Kindel soosik on Taani , kes vajab alagrupist edasipääsemiseks võitu. Kuid Austraaliat ei tohi kindlasti alahinnata ja Taani teab seda, sest neli aastat tagasi Venemaal mängisid samad koondised alagrupis 1:1 viiki. Selline tulemus sobiks Austraaliale hästi, sest tagaks tõenäoliselt koha kaheksandikfinaalis. Kuid seda vaid siis, kui Tuneesia ei suuda Prantsusmaad võita.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Taani koondis peab hakkama saama ilma kontrolliva poolkaitsja Thomas Delaneyta , kelle turniiri lõpetas Tuneesiaga mängus saadud põlvevigastus. Ülejäänud mehed on Taanil terved.

Austraalia on mänguks Taaniga täisrivistuses .

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Austraalia eest on sel MMil jala valgeks saanud Craig Goodwin ja Mitchell Duke. Austraalia MM-koondise resultatiivseim mees on aga Matthew Leckie, kes on 73 koondisemänguga sahistanud võrku 13 korral. Valiksarjas oli nende parim väravakütt Jamie Maclaren (26 mängu, 8 väravat).