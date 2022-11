Tuneesia proovib korda saata imet, millesse isegi fännid enam ei usu

Kes on selle mängu soosik?

Prantsusmaa. Tiitlikaitsja on küll koha kaheksandikfinaalis juba kindlustanud, kuid isegi varumeestega mängides on Prantsusmaa selge soosik. Ka Tuneesial on lootust edasi pääseda, kuid selleks tuleb Prantsusmaad võita ja loota, et Austraalia ei saa jagu Taanist.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Avamängus vigastas Prantsusmaa äärekaitsja Lucas Hernandez põlve ning tema jaoks on turniir lõppenud. Heaks uudiseks on aga kaitsja Raphael Varane paranemine, kes lõpetas kuupikkuse vigastuspausi mängus Taaniga. Kingsley Coman jättis küll ühe treeningu vahele, kuid sekkus eelmises voorus vahetusest.

Tuneesia läheb mängule vastu täisrivistuses.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Prantsusmaa puhul sõltub see sellest, kellele peatreener Didier Deschamps puhkust annab. Mõstagi on nende ohtlikuim ründaja Kylian Mbappé, kes sel MMil löönud kolm väravat. Väravat tahab kindlasti lüüa ka Olivier Giroud, sest järgmine tabamus oleks tema koondisekarjääri 52. ja tõstaks ta kõigi aegade parimaks. Praegu jagab ta seda tiitlit Theirry Henryga. Näljane on ka Antoine Griezmann, kes on seni olnud kuival.

Tuneesia pole MMil veel väravat löönud. Tuneesia lootused on kindlasti Youssef Msaknil, sest kui tema värava lööb, siis üldiselt Tuneesia võidab. 14 mängust on nii läinud 12 korral. MM-koondise resultatiivseim on aga Wahbi Khazri (72 mängu, 24 väravat).

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?