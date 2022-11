AMETLIK ⟩ Ferrari tiimipealik astub pettumust valmistava hooaja järel tagasi

Binotto ise tunnistas, et kahetseb tiimist lahkumist, kuid tunneb, et see on Maranellos põhinevale tiimile parim otsus. «Kahetsusega, mis sellega kaasneb, otsustasin lõpetada oma koostöö Ferrariga. Ma lahkun firmast, mida armastan, mille osa olen 28 aastat olnud,» sõnas itaallane.