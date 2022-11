TELEGRAMM KATARIST ⟩ Auhinnad! Kes on parim kameeleon ja kõige kõvem tegija?

MM-finaalturniiril on just praegu kätte jõudnud hetk, kus kõik 32 meeskonda on teinud oma esimesed kaks etteastet ning peetud on 32 kohtumist 64-st ehk täpselt pooled. Lõplikult selge on meeldivalt vähe asju. Kindlalt edasi on Prantsusmaa, Brasiilia ja Portugal, kindlalt väljas Katar ja Kanada.