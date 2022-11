Belgia jalgpallitähed läksid MMil üksteisele kättpidi kallale

RTL Sport teatab, et Kevin De Bruyne, Jan Verthongen ja kapten Eden Hazard läksid omavahel kähmlema ning ründaja Romelu Lukaku pidi trio üksteisest lahutama.

Olukord läks tuliseks pärast 0:2 kaotust Marokole. Sellele eelnes meedias sõnasõda De Bruyne ja Verthongeni vahel. Belgia kuldse põlvkonna jaoks on tegu ilmselt viimase võimalusega MM-tiitlit püüda ja seetõttu pole ime, et kehv mängupilt frustratsiooni tekitab.

De Bruyne on üldse saanud Belgia spordimaastikul palju kriitikat, sest meediasse lekkinud kaadritelt on näha, et ta oli ainuke mängija, kes ei olnud mängueelsel kõnel teistega ringis.