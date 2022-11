Lappi: Tänaku ja Hyundaiga oli üks suur küsimärk

«Pidasin 2020. aasta lõpus Jyväskyläs karjäärilõpu peo. Nüüd on mul taas tehasetiimis täiskoht. Aga nii on mugavam, mul on endiselt tahet ja isu. On tore, et saan tegeleda veel rohkem oma armastatud spordiga,» tunnistas Lappi MTV Urheilule antud intervjuus.

Lappi jaoks on kõige suuremaks väljakutseks uuel hooajal see, et tegu on tema jaoks tundmatu autoga. «Ma ei oska öelda, kuidas see mu käele sobib. Tänak kurtis palju auto sõidetavuse üle, et see ei sobi talle. Tulemused räägivad aga teist keelt. Kuidas ta sai olla nii hea, kui auto talle ei sobinud. Muidugi on see suurim küsimärk,» jätkas soomlane.