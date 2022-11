EELVAADE ⟩ Jaapanit ootab Hispaania vastu võimatu missioon

Kes on selle mängu soosik?

Selles mängus ei ole mingit küsimustki, et soosik on Hispaania. 2010. aasta maailmameistrid alustasid MMi üliveenva 7:0 võiduga Costa Rica üle (ühtlasi oli see ka Hispaania ajaloo suurim võit MMilt) ning teises mängus tehti Saksamaaga 1:1 viik. Jaapan sai küll avavoorus Saksamaa vastu suurejoonelise 2:1 võidu, kuid Costa Rica vastu saadud 0:1 kaotus tõi nad maa peale tagasi.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Hispaania koondise peatreeneril Luis Enriquel suurt peamurdmist enne Jaapaniga kohtumist ei ole, sest peale vahetult enne MMi viga saanud vasakkaitsja Jose Gaya on tema kasutuses kõik mängijad.

Jaapanlastel on olukord keerulisem, sest reielihaste vigastuste tõttu on küsimärgi all nii Londoni Arsenalis mängiv kaitsja Takehiro Tomiyasu kui ka Jaapani kõrgliigas mängiv Hiroki Sakai. Mõlemad mehed pidid kohtumise Costa Ricaga vahele jätma.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Tänu 7:0 võidumängule on Hispaania koondise eest tänavu MMil nii mõnigi mees juba jala valgeks saanud. Nendeks on Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler ja Alvaro Morata. Torres ja Morata on löönud kaks väravat, teised mehed ühe.

Valiksarjas oli hispaanlaste parimaks väravakütiks nelja tabamusega Torres, kuid MM-koondisesse kuulujate seast enim väravaid Hispaania särgis on löönud 29 tabamusega Morata.