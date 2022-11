EELVAADE ⟩ August välja roninud Argentina mängib viimases voorus liider Poolaga

Kes on selle mängu soosik?

Argentina on mängu soosik. Kuid jah, nende esitused pole olnud kaugeltki nii head, nagu ühele turniiri suurfavoriidile kohased. Siiski suudeti pärast šokk-kaotust Saudi Araabiale selg vastu seina olukorras Mehhiko alistada. Poola jaoks on tabeliseis iseenesest parem, sest nemad pääsevad alagrupist edasi ka viigiga. Argentinale piisaks viigist siis, kui ka Saudi Araabia ja Mehhiko lepiksid viiki – Argentina väravate vahe on parem kui Saudi Araabial.