Kalev/Cramo loodab ülitähtsas euromängus fännide toele

Mäng toimub Kalevi Spordihallis algusega kell 19.30 ja tuleb mitmes mõttes eriline: kuigi Kalev/Cramo on viiest mängust neli võitnud ja paikneb turniiritabelis esikohal, sõltub edasipääs järgmisesse ringi just viimase mängu tulemusest, seisab pressiteates.

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula tõdeb, et tegemist on ühe olulisema mänguga viimaste aastate Eesti klubikorvpallis. Ta loodab kodupubliku toele: «Kolmapäeval saab oluliseks, kuidas suudame 1-1 kaitses vastastega hakkama saada.»

Kes on vastaste võtmemängijad? «[Kyran] Bowman, [Marcquise] Reed ja [Nick] Perkins on väga kõrge kvaliteediga mängijad ning nende ohjeldamine ja kontrolli all hoidmine on üks olulisemaid asju. Meil on võitluslik meeskond, kes naudib kodusaali atmosfääri. Koduseinad on kindlasti suur trump,» ütles Rannula.