Kataris mängiv võrkpallur Oliver Venno MM-riigi ümber käivast kärast: Araabia pole Euroopa, ei peagi olema

Kui diagonaalründajalt uurida, kas jalgpalli MM on Katari jaoks õnnetus või õnnistus, leiab ta, et pigem viimast. «Niipalju kui mina olen siin inimestega rääkinud, siis kõigile meeldib, et MM siin toimub,» kostab ta pärast põgusat mõtlemisaega. «Varem oli Kataris ikkagi valdavalt olnud kole vaatepilt: liiklusummikud, majad lagunesid, ent kui nad MM-õigused said, hakkas kõik ülespoole minema. Asjad tehti korda ja elu puhkes otsekui õitsele. See on kohalike jaoks ikkagi suur asi.»