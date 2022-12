JÄRELVAADATAV ⟩ Tiitlikaitsja Tartu tõusis järjekordse võiduga tabeli tippu

Enne mängu:

Pärnu peatreener Toomas Jasmin tunneb Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis neljapäeval Selver/TalTechi vastu saadud 3:2 võidu üle mõistagi heameelt. «Enesekindlusele aitavad sellised rasked võidud ikka kaasa. Meeldiv üllatus oli see, et pärast kodus saadud rasket 2:3 kaotust suutsid mehed end kokku võtta ja võita. Samas ma ei arva ka, et me suudaksime nüüd igas mängus selliselt esineda, aga mingi muutus on meeskonna sees toimunud juba alates euromängudest ja saab öelda, et meie esitus on muutunud ladusamaks,» kommenteeris Jasmin.