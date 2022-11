EELVAADE ⟩ Mehhikol ega ka Saudi Araabial pole viimases voorus midagi tagasi hoida

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi Saudi Araabia on sel MMil mänginud ägedalt, kannab favoriidikoormat ikkagi Mehhiko. Koondised on ajaloos kohtunud viis korda, neist neli mängu on võitnud Mehhiko ja üks lõppes viigiga. Alagrupist edasipääsemiseks tuleb Saudi Araabial võita või teha Argentinast parem tulemus, sest väravate vahe neid ei soosi. Mehhiko vajab kindlasti võitu ning peab lootma, et Poola saab jagu Argentinast. Poola ja Argentina viik Mehhikole ei sobi, sest Mehhikol on alagrupis kõige kehvem väravate vahe.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Avamängus lõualuu murdnud Yasser Al-Shahrani väljakule mõistagi ei tule. MM on lõppenud ka meeskonna kapteni Salman Al-Faraj jaoks. Ülejäänud mehed on mänguks Mehhikoga valmis.

Mehhiko peab otsustavas alagrupimängus hakkama saama ilma kapten Andres Guardadota, keda segab reievigastus.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Saudi Araabia ohtlikuim mees on Argentinale võiduvärava löönud Salem Al-Dawsari. Viimasest seitsmest mängust viies, kus Saudid värava löönud, on seda esimesena teinud just tema.