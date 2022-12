JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech ei andnud Võru Barrusele võimalustki, Lõuna-Eesti klubi kaotustejada sai jätku

Enne mängu:

Võrul on seljataga raske kaotustejada ning juhendaja Oliver Lüütsepp loodab asjad taas paremuse poole pöörata. «Oleks eelmistest mängudest muidugi tahtnud midagi kätte saada, aga ei saanud. Lihtsamaks ei lähe midagi, meie jaoks pole suurt vahet olnud, kas vastas on Daugavpils või Selver/TalTech, ühtmoodi raske on ja peame heaks tulemuseks väga palju pingutama.»

«Meie mäng käib kohati väga palju üles-alla ja skoorimisega on probleeme olnud. Vajame õnnestumist, et sealt enesekindlust saada. Tulemusele me niipalju ei mõtlegi, vaid tahaks hästi mängida, küll siis tulevad ka tulemused,» lisas Lüütsepp.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõdes, et meeskonnal on vaja end eelkõige vaimses osas uuesti leida. «Viimased mängud on rasked olnud, vaimselt pole suutnud taset hoida ja selles osas praegu käriseb. Võib-olla on seda mõjutanud mõne mängija ajutine eemalolek ja ise olen samuti haiguse tõttu saanud trennides vähe kohal olla, samas ma end nii tähtsaks lüliks ka ei pea, et sellel nii suur mõju peaks olema,» arutles juhendaja.

«Eks nüüd ole tõestamise koht nii treeneritel kui ka mängijatel, aga sellised perioodid käivad paratamatult spordi juurde ja siis oleks ka igav, kui nii-öelda paberil tugevam alati võidaks. Loodan, et norutasime oma norutamised ära ja edasi keskendume sellele, kuidas asju korda saada,» lisas Toobal.