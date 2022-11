Marko Pärnpuu: MMil toimub ratsionaalse jalgpalli võidukäik

Pärnpuu seni kõige suurem üllatus ei ole seotud mitte mõne konkreetse meeskonna, vaid asjaoluga, et tase pole olnud varasematest MMidest kõrgem. «MM toimub seekord hooaja keskel, seetõttu niisugune ootus oli. Ent see pole paika pidanud. Kaks esimest vooru pakkusid vähevõitu väga kõrgetasemelisi sooritusi, kaunilt löödud väravaid ja kõrget mängutempot,» alustab Pärnpuu, kelle eksperdikommentaare kuuleb vutisõber sageli ka ETV vahendusel.

Ta jätkab: «Pigem näeme väga ratsionaalset jalgpalli. On mõistetav, et mängitakse tulemuse peale. Domineerib alalhoidlikkus. Kui väga vaja pole, hoitakse tempo madalal. Tunnetatav on suhtumine, et kahe esimese vooruga ei tohi end tühjaks mängida.»