EELVAADE ⟩ Saksamaa edasipääsu ees seisab visa Costa Rica

Kes on selle mängu soosik?

Saksamaa on antud kohtumise ülikindel soosik. Kuigi nende mäng MMil ei ole olnud lõpuni veenev ja Jaapani vastu saadi üllatuskaotus, siis Costa Rica vastu peaks nad kohtumise puhta jõuga ära võtma.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Küsimärgid on Thomas Mülleri vormi ümber, kes kohtumises Jaapaniga vahetati välja poolajal ning Hispaania vastu pidas vastu 70 minutit. Küll on heaks uudiseks Leroy Sane paranemine põlvevigastusest. Hispaania vastu sekkus ta veel vahetusest, kuid vajadusel on ta ilmselt valmis ka enamateks minutiteks.