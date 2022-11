Noorim maailmameister Rovanperä: pean tuleval aastal parem olema

«Tavaliselt on palju nüansse, kus areneda. Tuleval aastal on peamine üldist stabiilsust parandada,» vaatas Ronvanperä intervjuus DirtFishile ette järgmisele hooajale.

«Minu puhul on tähtis, et auto sobiks mulle valatult. See pole võib-olla alati õnnestunud. Eriti asfaldil. Aga, kui masin toimib, oleme üsna kiired.»