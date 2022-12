EELVAADE ⟩ Kas Portugali tabab Lõuna-Korea vastu Prantsusmaa saatus?

Kes on selle mängu soosik?

Pigem Portugal . 2016. aasta Euroopa meistrid on tänavusel MMil näidanud head mängu ning saanud kaks korraliku võitu. Kõige suurem küsimärk on aga see, kas edasipääsu kindlustanud Portugal annab staaridele puhkust või ei. Nagu kolmapäevases Prantsusmaa ja Tuneesia kohtumises oli näha, siis võib edasipääsu nimel võitlev tiim staare puhkava meeskonna vastu hammustada küll.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Portugali peatreeneril Fernando Santosel natuke peanuputamist on. Avamängu võidus Ghana üle sai vigastada poolkaitsja Otavio, kes Uruguay vastu kaasa ei teinud ning tõenäoliselt on turniir läbi Portugali vasakkaitsja Nuno Mendesi jaoks, kes vigastas Uruguay vastu tuharalihast.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Portugali puhul ei saa üle ega ümber Cristiano Ronaldost, kes on löönud koondise eest rekordilised 118 väravat ning sahistas tänavusel MMil Ghana vastu penaltist väravavõrku. Ometi on tema asemel kerkinud meeskonna ohtlikeimaks mängijaks Manchester Unitedi täht Bruno Fernandes, kes lõi Uruguayle kaks väravat ning on tänavu löönud Portugali särgis juba seitse väravat, olles sellega oma rahvusesinduse parim. Lisaks on tänavusel MMil teinud skoori portugallaste ridades ka Joao Felix ja Rafael Leao. Kui Ronaldo ja Fernandes peaksid puhkust saama, võiks just Leao olla see, kes väljakule pääseb ning Portugali ohtlikeimaks mängijaks kerkib.