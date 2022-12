EELVAADE ⟩ Serbia läheb Šveitsi vastu jahtima magusat revanši

Kes on selle mängu soosik?

Pigem Serbia. Seekord tuleb tõesti rõhutada sõna «pigem», sest kaks koondist on väga võrdsel tasemel. Serbiale annab kerge eelise natuke sügavam koosseis, kuid võib eeldada, et tolle kohtumise tulemuse otsustavad marginaalid. Koondised on seni kohtunud ajaloos vaid ühe korra (2018. aasta MMil) ning toona jäi 2:1 peale Šveits.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Küsimärgid ripuvad endiselt Serbia koondise ründaja Dušan Vlahovici kohal, kes oli enne MMi kuu aega vigastusega väljas. Kuigi Brasiilia vastu sekkus ta vahetusest, siis Kameruni kohtumises talle mänguaega ei antud. Filip Kostic pidi Serbia avakohtumise vahele jätma, kuid Kameruni vastu alustas juba põhikoosseisust.

Šveitsi koosseisus vigastustega hetkel probleeme olla ei tohiks.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kuna Vlahovici tervislik seisund on küsimärgi all, siis on serblaste kõige tõenäolisemaks väravalööjaks Aleksandar Mitrovic, kes on 78 mänguga löönud koondise eest 51 väravat. Ta oli koos Strahinja Pavlovici ja Sergej Milinkovic-Saviciga resultatiivne ka Kameruni vastu.

Lisaks Mitrovicile võib Šveitsi väravat ohustada ka Dušan Tadic, kellel on 93 koondisemänguga kirjas 20 väravat.

Kui Šveitsi koondis on viimastel aastatel vajanud väravaid, vaadati esmajoones kas abikapten Xherdan Shaqiri (110 mängu, 26 väravat) või tipuründja Haris Seferovici (90 mängu, 25 väravat) poole. Need mehed on praeguseks aga karjääri lõpufaasis.