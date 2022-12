EELVAADE ⟩ Kas Hollandi tõusev täht suudab USA vastu jätkata imelist seeriat?

Kes on selle mängu soosik?

Holland. Eurooplased kuuluvad jalgpalli suurriikide hulka ning kuigi tänavusel MMil on tase olnud kohati kõikuv, siis USA-l ei tohiks nende vastu liigselt sõnaõigust olla. Tõsi, kuna tegu on kaheksandikfinaalidega, siis võib juhtuda kõike.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

USA-l on küsimärk tiimi suurima tähe Christian Pulisici osas, kes vigastas Iraani vastu oma vaagent. Pigem saab ta Hollandi vastu platsile, kuid täiesti kindel see ei ole.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Hollandi koondise eest on MMil jala valgeks saanud kolm meest – Cody Gakpo, Davy Klaassen ja Frenkie De Jong. Kui Klaassen ja De Jong on löönud mõlemad ühe värava, siis Gakpo arvel on neid juba kolm. Kusjuures seni on ta teinud skoori kõigis mängudes! Ära ei saa unustada ka vigastusest taastunud Depayd, kes on koondise särgis löönud 84 kohtumisega 42 väravat.