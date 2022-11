Toyota teeb mullu põrunud Evansiga ekstratööd

Kolmandat hooaega Toyotaga kihutanud waleslane ei võitnud tänavu ühtegi etappi. Tõsi, ta oli neljandal korral teine, ent kokkuvõttes andis see kõigest neljanda koha. 255 punktiga tšempioniks kroonitud tiimikaaslasele Kalle Rovanperäle kaotas Evans 121 silmaga.

Intervjuus DirtFishile tunnistas ta, et raskusi valmistas uue hübriidautoga sina peale saamine. «Eelmiste masinatega sai veidi erineva stiili puhul diferentsiaaliga mängida. Keskdiferentsiaali seadistamisega oli väga lihtne asja parandada,» selgitas Evans.

Igal juhul andis see talle tulevaks, neljandaks Toyota aastaks kõvasti indu. Tiim toetab üht oma kahest põhisõitjast parimal võimalikul moel.

«Ükski viis pole laualt maas. Meie ei ütle talle, et «me ei saa sinu jaoks midagi teha, Ogier on kiire, ole sina ka.» Samas ei ütle ka tema meile, et «muutke kõike, sest ma ei saa selle autoga sõita,»» arutles Toyota tehniline direktor Tom Fowler.