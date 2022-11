TELEGRAMM KATARIST ⟩ Miks Kataril ikkagi seda MMi vaja oli?

Võõrustaja Katari MM piirdus alagrupiturniiriga, kus kaotati kõik kolm kohtumist, väravate vaheks 1:7. Nukrate tulemuste valguses mõtiskleb MMi kohapeal kajastav ajakirjanik Ott Järvela, miks Kataril ikkagi MM-i vaja oli? «Võiks ju arvata, et kodumeeskond teeb oma viimase mängu järel staadionil auringi, et publikut tänada. Kataril polnud seda kellegi ees teha, sest kaotuse vaatamine Katari jalgpallipubliku mõttemaailma ei kuulu.

Ansambli Scooter laulufraas «the chase is better than the catch» ehk «tagaajamine on mõnusam kui saagi tabamine» kirjeldab tegelikult päris hästi ka jalgpallimaailma toimimist. Saavutuse mõnu ei seisne võiduhetkes ja -emotsioonis, vaid teadmises, milliseid raskusi teekond endas on kätkenud. Liverpooli 2020. aasta Inglismaa meistritiitli magususe lahutamatu osa oli ju sellele eelnenud 30-aastane paus, mis muutis hetke ja saavutuse palju-palju hinnalisemaks.