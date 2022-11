BLOGI ⟩ VAR tühistas Prantsusmaa lõpuminuti viigivärava, kuid Tuneesia lendab ikkagi koju

Tuneesia vajas mängus tiitlikaitsjaga kindlasti võitu ning alustaski kohtumist oluliselt paremini, kui varumeestega mänginud Prantsusmaa. Tuneesia surus prantslased kaitsesse, kuid esimesel poolajal liiga ohtlikuid olukordi ei tekitanud.

Teisel poolajal jätkus Tuneesia surve ning see viis sihile 58. minutil, kui keskväljal võideti pall ja toimetati ründajale Wahbi Khazrile, kes purjetas mitukümmend meetrit, jõudis Prantsusmaa trahvikasti ning lõi palli vasakuga paremasse alla nurka.

Prantsusmaal ei jäänud muud üle, kui tuua sisse raskekahurvägi. Koheselt sai Prantsusmaa mängu enda kätte. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ja Ousmane Dembele surusid Tuneesia sügavale kaitsesse, kuid aafriklased kannatasid vapralt.

Mängu kaheksandal üleminutil õnnestus Griezmannil pall ikkagi väravasse lüüa, kuid VAR tühistas selle suluseisu tõttu. Nii teenis Tuneesia väga kibemagusa 1:0 võidu Prantsusmaa üle.

Kibemagus oli see sellepärast, et teises mängus suutis Austraalia 1:0 jagu saada Taanist, mis tähendab, et Tuneesia jaoks on turniir ikkagi lõppenud.

Enne mängu:

Tiitlikaitsja Prantsusmaa on alagrupist edasipääsu juba kindlustanud. Selleks, et kindlustada alagrupi võit, piisab Prantsusmaale ka viigist. Tuneesial on samuti lootust edasi pääseda, kuid selleks tuleb Prantsusmaad võita ja loota, et Austraalia ei saa jagu Taanist.

Prantsusmaa on MMil mänginud väga veenvalt. Avamäng Austraalia vastu võideti veenvalt 4:1, kuid Austraalia pole kõige kõvem mõõdupuu. Küll aga on seda Taani, kellest Prantsusmaa 2:1 jagu sai. Prantsusmaa jaoks on oluline, et Kylian Mbappé nägu oleks naerul, sest just siis teeb ta kõige paremaid esitusi. Heaks näiteks oli mäng Taani vastu, kus ta lõi kaks väravat.