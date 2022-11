Dopinguga vahele jäänud Mukungalt võetakse Eesti elamisluba

Õhtuleht kirjutas 28. novembril , et Mukunga elamisluba tühistati ning ta lendab Eestist ära.

«Jah, see vastab tõele, et PPA poolt on alustatud elamisloa tühistamise menetlus, kuna isik ei vasta enam elamisloa omamise tingimustele,» täpsustas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk Postimehele.