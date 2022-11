EELVAADE ⟩ Maroko peab alagrupist edaspääsemiseks taltsutama uljast Kanadat

Kes on selle mängu soosik?

Kerge soosik on Maroko , kes võitleb jätkuvalt edasipääsu nimel. Kanada jaoks lõppeb turniir igal juhul alagrupiturniiriga. Kanadal on siiski motivatsiooni pingutada, sest ajaloos pole nad veel ühtegi MM-mängu võitnud.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kanada ainsa värava sel MMil on löönud Müncheni Bayerni ääremängija Alphonso Davies. Tal võiks olla kirjas ka kaks väravat, kuid Belgia vastu eksis ta penaltil. Väravaid võiks oodata ka Club Brugge ründajalt Cyle Larinilt ja Lille’is mängivalt Jonathan Davidilt. Viimane on tänavu Prantsusmaa kõrgliigas löönud 15 mänguga 9 tabamust.

Maroko eest on MMil jala valgeks saanud Romain Saïss ja Zakaria Aboukhlal . Ohtu vastaste väravale on kujutanud ka Londoni Chelsea ääreründaja Hakim Ziyech.

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Julgeks pakkuda, et lahtist. Näiteks suutis Kanada teha mängus Belgiaga koguni 21 pealelööki. Kui Kanada peaks mängima sama tormiliselt, tekib palju võimalusi ka Marokol. Samas on tõsi ka see, et Marokol pole mõistlik kohe alguses uisapäisa rünnakule tormata, sest neile võib edasipääsuks piisata ka viigist. Kui aga Belgia peaks teises mängus Horvaatiat juhtima minema, siis olukord muutub ja Maroko vajab võitu.