EELVAADE ⟩ Kas Horvaatia lõpetab Belgia kuldse põlvkonna agoonia?

Kes on selle mängu soosik?

Kuigi paberil on seis võrdne, tuleb väike eelis anda Horvaatiale . Belgia on sel MMil olnud ilmselt suurim pettumus. Olukorrale ei aiata kaasa ka meeskonna kääriv sisekliima. Lootused pole Belgia kuldse põlvkonna jaoks siiski veel kustunud. Alagrupist edasi edasipääsemiseks vajavad belglased kindlasti võitu, Horvaatia võib leppida ka viigiga.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Vigasena MMile kaasa tulnud Belgia ründaja Romelu Lukaku sekkus mängus Marokoga 81. minutil vahetusest, mis on kahtlemata hea uudis. Thomas Meunier mängib sel MMil katkise põsesarnaga, mängus Marokoga vahetati ta enne lõpuvilet välja.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Horvaatia resultatiivseim on sel MMil olnud Hoffenheimi ründaja Andrej Kramaric , kes lõi mängus Kanadale kaks. Horvaatide eest on skoorinud veel Marko Livaja ja Lovro Majer.

Belgia ainsa värava on sel MMil löönud Fenerbahçe tipuründaja Michy Batshuayi. Kuigi Lukaku on vigastuspausilt äsja naasnud ja pole ilmselt füüsiliselt parimas vormis, kujutab ta väljakul puhtalt oma gabariidiga juba ohtu. Karistuslöökidest on sel MMil skooritud küll vähe, ent Belgial oskab neid väga hästi lüüa Kevin de Bruyne.