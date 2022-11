Taliban teenis jalgpalli MMi pealt miljoneid

Jalgpalli MM näib olevat Talibani jaoks tulus äri. Terrorirühmituse kõrged ametnikud on Katari staadionite ehitamisest teeninud tohutut kasumit, kirjutab The Telegraph.

«Taliban on MM-i ülesehitamisse palju investeerinud ja turniir on ammendamatu lisatulu allikas. See on kuldmune munev hani. Nad teenisid miljoneid,» väidab allikas, kes on Dohas elanud kümmekond aastat.