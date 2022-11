Tuntud autotootja saab kevadel valmis oma esimese neljarattaveolise ralliauto

Renault Clio Rally3-auto homologeerimisprotsess peaks lõppema 2023. aasta aprillis. Renault ja Alpine Racing kinnitasid, et Clio Rally3-autot esitletakse ametlikult 15. jaanuaril Andorras.

Renault on varasemalt tootnud taga- ja esisillaveolisi ralliautosid. Clioga on nüüdseks lõpetatud esialgne testimis- ja arendusprogramm, mis algas mais ja lõppes eelmisel nädalal Hispaanias toimunud sessioonidega.

Kokku said autot testida kaheksa sõitjat, asfaldil läbiti 2500 ja kruusal üle 2500 kilomeetri. Tundub, et esialgne tagasiside on olnud äärmiselt positiivne, seda nii jõudluse kui ka töökindluse osas.