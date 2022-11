Laskesuusatäht arvas, et võiks viina kasutada külmaraviks: see tundub hea idee

Wierer sai tänasel võistlusel nelja trahviminutiga 38. koha, ta kaotas võitnud rootslannale Elvira Öbergile 4.29,5. Ta tunnistas, et jäi Soomesse jõudes haigeks.

«Esimesel päeval, kui Soome tulin, oli külma miinus kümme kraadi. See oli šokk. Võib-olla sellepärast jäin haigeks. Mitte parim võimalik algus MK-sarjas, aga tahtsin näha, mis tunne on võistelda. See ei tundunud nii halb, aga ka mitte väga hea,» ütles itaallanna Iltalehtile.