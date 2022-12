Vaata, kellega mängib Kalev/Cramo eurosarja järgmisel etapil!

Kalev sai alagrupi võitjana vastasteks ühe teise võitja ning kaks teise koha omanikku. Saab öelda, et kui Pärnu Sadam võitnuks oma grupi, saanuks kaks Eesti klubi omavahel kokku! Sadam jäi siiski neljandaks, grupivõidu noppis aga Den Bosch, kes oli esikohamängus 82:64 üle Portost.

Nädal tagasi oli Den Bosch aga Pärnus kaotanud 67:75. Kodus said hollandlased pärnakatest jagu 87:55. Koduliigas on Den Bosch kindel liider täisedu, 8 võiduga. Näiteks Kaleviga samasse alagruppi kuulunud Groningeni Donar on 10 mängust võitnud vaid 4.