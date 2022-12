BLOGI ⟩ Maroko pidas Kanada turmtulele vastu ja kindlustas edasipääsu

Kohtumise alguses paistis kahe tiimi tasemevahe selgelt välja – Maroko pani Kanada kõik käigud kinni ja sundis põhja-ameeriklased oma väljakupoolele. Seega pole ime, et 23. minutil viis Youssef En-Nesyri Achraf Hakimi suurepärasest läbisöödust Maroko 2:0 ette.

Kuigi Kanada jäi avapoolajal Marokole mänguliselt selgelt alla, siis nad said 40. minutil lootuskiire, kui Kanada äärekaitsja Sam Adekugbe terava palli lükkas oma väravasse Maroko keskkaitsja Nayef Aguerd.

Võiduga kindlustas Maroko F-alagrupi esikoha ning aitas korrata Aafrika jalgpalli ajalugu. Nimelt on tänavune MM alles teine kord ajaloos, kui mitu Aafrika meeskonda on jõudnud väljakukkumismängudeni. Kui 2014. aastal olid nendeks Alšeeria ja Nigeeria, siis seekord Senegal ja Maroko. Kusjuures võimalused on olemas veel ka Ghanal ja Kamerunil.