BLOGI ⟩ Jaapan virutas Hispaaniale kolme minutiga kaks väravat ja võttis järgmise skalbi

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Hispaania koondise peatreeneril Luis Enriquel suurt peamurdmist enne Jaapaniga kohtumist ei ole, sest peale vahetult enne MMi viga saanud vasakkaitsja Jose Gaya on tema kasutuses kõik mängijad.

Jaapanlastel on olukord keerulisem, sest reielihaste vigastuste tõttu on küsimärgi all nii Londoni Arsenalis mängiv kaitsja Takehiro Tomiyasu kui ka Jaapani kõrgliigas mängiv Hiroki Sakai. Mõlemad mehed pidid kohtumise Costa Ricaga vahele jätma.